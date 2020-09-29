特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter表示，計劃安排太空科技公司SpaceX的太空互聯網分支Starlink（星鏈）上市。

馬斯克指，很可能讓Starlink進行IPO，但要待其獲得平穩且可預期的收入後才能成事，因為市場不喜歡公司現金流不穩定。他又指，Starlink上市時零售投資者將能最優先參與。

此前，馬斯克提過，Starlink劃是一個重要的新業務，也是SpaceX獲得新收入的重要渠道之一。SpaceX總裁Gwynne Shotwell今年2月曾指，Starlink獨立上市的可能。

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