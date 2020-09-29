匯控（0005）昨日股價收升約11%，收報30.8元。匯控最大股東平保（2318）增持其匯控股份，持股比例由7.95%提高至8%。英國《金融時報》引述匯控的內部人士表示，平保增持股份可能是出於財務因素，而非政治考慮。

該媒體引述另一位知情人士指，平保增持是需要現金流以兌現對客人的承諾；若相信匯控明年恢復派息，這股價水平是很有吸引力。若股息回復至疫情前約每股51美分，那收益率即為12%。

中國官方媒體《環球時報》上周報道，匯豐可能被北京方面列入據稱損害了中國利益的「不可靠實體」清單，此舉將威脅匯豐利潤豐厚的在華業務；又稱平保增持可能有助改善匯控與北京的關係。

匯控未有就有關內容作出回應。在被問及增持舉動背後的原因時平保發言人表示，這是一項長期財務性投資。

平保上周五在提交聯交所文件中透露，公司以平均每股28.29元的價格購買1080萬股匯控股票，增持股比例由7.95%提高至8%。匯控昨日在香港股市收升約11%，而在倫敦上市的股票開盤上漲10.5%。

匯控現報30.65元，跌0.49%；平保報79.85元，跌0.31%。

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