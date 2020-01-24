恒指今早高開108點或0.47%，報23584點，成交金額32億元；國指今早高開37點或0.4%，報9420點。恒生科技指數開市報7063點，升1.22%。

藍籌27隻升，18隻下跌，5隻無升跌。小米（1810）升2.97%，報20.8元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.95%，報2.3元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.78%，報515元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；友邦（1299）跌0.52%，報76.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

多間公司公布業績，績前，思捷環球（0330）開市報0.79元，無升跌、新世界百貨中國（0825）開市報1.22元，無升跌。

4新股上市，包括寶尊電商（9991）定價82.9元，開市報85元，升2.5%、東軟教育（9616）定價6.22元，開市報7.8元，升25.4%、中通快遞（2057）定價218元，開市報244元，升11.9%、天任集團（1429）定價0.350元，開市報0.9元，升157%。

恒大（3333）票據二手市場再獲買家買入，恒大開市報16.5元，跌0.72%。

金管局總裁余偉文指，債券通下一步研擴交易品種。港交所（0388）開市報363.6元，升0.83%。

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