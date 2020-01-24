美股向上，港股ADR升150點或0.64%，報23626點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.54%，折合報508.72元；匯控（0005）升0.45%，折合報30.94元；建行（0939）跌0.03%，折合報5.07元。

美期現升0.23%至0.37%。日股現跌0.59%，韓股現升1.17%，澳股現升0.64%。

假期前，滬港通及深港通南向的北水暫停。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括思捷環球（0330）、新世界百貨中國（0825）等。

4新股上市，包括寶尊電商（9991）定價82.9元、東軟教育（9616）定價6.22元、中通快遞（2057）定價218元、天任集團（1429）定價0.350元。

恒大（3333）票據二手市場再獲買家買入，留意恒大。

金管局總裁余偉文指，債券通下一步研擴交易品種。留意港交所（0388）。

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時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

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