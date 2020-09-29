華為首席財務官孟晚舟再次出庭，繼續反對美國引渡要求，孟晚舟律師Scott Fenton表示，美國「錯誤描述了事實以構建比真實情況更強有力的欺詐指控」，認為應該中止引渡，因為美國的指控中存在重大錯誤、遺漏和虛假陳述。

對於被指孟晚舟沒有如實陳述華為與一家名為Skycom Tech Co.的公司的關係，並利用該非正式子公司來與伊朗做交易。Fenton提出異議，稱美國當局從文件中「精挑細選」，向加拿大檢察官提供了誤導性的摘要。他說，孟晚舟對華為控股Skycom直言不諱，兩家公司是在伊朗銷售電信產品的商業伙伴。

Fenton強調，孟晚舟沒有欺詐，因為她向匯豐提供了評估Skycom在伊朗業務進行美元交易清算所面臨風險的全部信息。

孟晚舟一方同時又指出，美國案件中的錯誤包括，匯豐是基於孟晚舟等人的陳述清算1億美元的Skycom交易，但其中只有200萬美元是在孟晚舟與匯豐銀行家會晤後發生；檢察官稱匯豐根據孟晚舟的主張提供9億美元信貸額度，但她律師團指，這只是8000萬美元的信貸額度，而且華為從未使用過。

華為周一發表聲明指，一直認為孟晚舟是無辜的，並相信加拿大司法系統能夠作出同樣的結論。

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