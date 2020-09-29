恒指昨升240點，收報23,476點，成交金額933億元。匯控（0005）獲平保（2318）增持至8％，後者取代貝萊德成為匯控最大單一股東，刺激匯控股價昨急升9.2％，創2009年以來最大單日升幅，為恒指貢獻達147點升幅。執筆時美股期貨繼續回升，納指100若能升破11,200點，會有利港股反彈，一般可以回試20天線。

平保增持匯控，昨午更指暫停派息只是短期問題，亦已跟匯控商討派息事宜，刺激午後升幅進一步擴大。匯控近期大跌，主因是《環時》報道集團會被列入「不可靠實體清單」，投資者不問價拋售。平保在28元水平增持，多少提振了市場信心。其實環時的可信度一般，匯控在大灣區業務和資產規模龐大，一旦被制裁，對區內經濟以至金融系統有重大影響。恐慌拋售過後出現V形反彈，是比較正常的發展。

匯控現估值 仍高於歐洲銀行

正常來說，匯控2021年應可恢復派息。根據彭博社綜合分析員預測數字，明年每股盈利約0.4美元，折合約3.12港元。假設全數派發，現價股息率達到10厘，遠高於近5年平均的6.2厘。從以往走勢來看，若匯控是次跌浪暫告一段結束，反彈時一般可回升至通道頂部，否則就於20天線行人止步。短期設局較大可能是前者，但中長期則要面對英國或實施負利率。歐洲銀行在負利率困擾下都長跌長有，市帳率多數低至0.3倍或以下，而匯控現時則僅低於0.5倍。

內房留意「金九銀十」賣樓成績

昨日指恒大（3333）短期違約風險有限，或出現挾淡倉，若昨日開市價買入，單日回報已相當不錯。

以挾淡倉角度看，昨日成交量僅低於上周五，估計不少淡倉都已投降，短線走勢已變得難估。撇除恒大自身的問題，內房股股價也是不斷向下，3條紅線對數小型內房股衝擊巨大，但近期就連世茂（0813）、潤地（1109）這些大型、前期強勢股，也紛紛回落至通道底部，僅龍湖（0960）仍算偏強（但昨日也即市異動）。若說調控升級所致，由於合約銷售不差，8月份普遍按年急升，70個城市樓價也沒有偏軟，股價持續弱勢並不合理。昨日在恒大急升下，內房股也普遍反彈3％至5％。

但感覺上，市場正在在擔心未來中國房地產市場進入新一輪跌浪，一些數據顯示9月份銷售開始降溫。只是這些數字變化快速，很難作準，故今年能否出現「金九銀十」，是市場判斷內地樓市中期走勢的關鍵。

內地航空需求已全面復蘇

科技股整體反彈力度較強，小米（1810）、阿里（9988）、美團（3690）、京東（9618）均升逾2％，唯獨騰訊（0700）偏弱僅升0.5％，恒生科技股指數僅升0.86％。除了科技股和內房股，昨日航空股強勢，南航（1055）及東航（0670）升6.6％及5.4%。

航空股及旅遊相關股份近期大幅回調，主因是歐美確診數字顯著回升，歐洲多國更加創新高。但疫情第二波終會結束，航空股由高位回調達20%也已消化此利淡。退一步看，中國國內航空需求已全面復蘇，報道指十一黃金周出行人數已回到疫前水平，海南高級酒店更大幅加價依然爆滿。昨日是首日反彈，相信仍有力再上，若短期回落是趁低收集的機會。

[張兆聰 還看今朝]