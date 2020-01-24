美股三大指數連升第三日。美國眾議院民主黨發布規模2.2萬億美元的新刺激提案，眾議長對兩黨達成刺激經濟的方案協議仍抱希望；周末公布的8月份中國工業企業利潤連續第四個月增長，亦提振投資者信心；加上市場對於聯儲局持續為市場提供流動性，標普500指數創兩周來最大升幅，銀行股領漲。道指高開188點見全日低位，最多曾升548點或2.02%，見近2周最大升幅，而收市價亦見9月18日後最高；標指市價見本月17日後最高；納指見本月15日後最高。

道瓊斯工業平均指數收漲410點，升幅1.51%，報27584點。標普500指數收漲53點，升幅1.62%，報3351點。納斯達克綜合指數收漲203點，或1.87%，報11117點。

波音升6.44%，報166.08美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻66點，而默沙東跌0.2%，報82.76元，拖低道指1點。

科技股方面，蘋果收市報114.96元，升2.38%，谷歌母公司Alphabet收市報1458.66元，升1.36%，亞馬遜收市報3174.05元，升2.54%，Facebook收市報256.82元，升0.78%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.22%，報363點。德國DAX指數收漲3.23%，報12870點；法國CAC 40指數漲2.41%，報4843點；英國富時100指數收漲1.46%，報5927點。

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