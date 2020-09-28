匯漢泛海系上周五斥2.29億元購入恒大票據
文章日期：2020年9月28日 22:47
匯漢國際（0214）旗下泛海國際（0129）及泛海酒店（0292）公布，兩者於上周五（25日），在中國恒大（3333）股價、境內債價大跌當日，共出資逾2.29億元，向第三方購買恒大2023年及2024年到期的票據。兩家公司指出，是次購買恒大的票據，為其一般及日常業務過程中進行，兩者均以其內部現金及銀行融資應付購買票據所需。
是次泛海國際分別以903萬美元及860萬美元，購入恒大2023年到期而年息率達11.5厘及2024年而年息率達12厘票的票據。至於泛海酒店方面，則出資1179萬美元，購入恒大2023年到期而年息率達11.5厘的票據。相對兩公司購買的三批票據面值共3600萬美元而言，總購入價較總面值折讓18.28%。
內地上周四網傳恒大向廣東省政府求救，冀協助回歸A股上市，否則將構成系統風險，儘管恒大當晚旋即發聲明指該等網上傳言屬揑造，仍無法阻止公司股價債價於翌日即上周五暴跌。
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