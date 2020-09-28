正當市場一面倒看淡已跌至超過兩年低位的美元之際，美元兌其他主要貨幣近日大幅反撲，把沽空了美元的投資者殺個片甲不留。王Sir認為美國第三季經濟被看好，但其他國家的貨幣則被利淡因素困擾，加上大戶借勢挾倉，美元反彈空間未盡。然而，由於基本因素未變，反彈完成後美元前景仍不明朗。

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明年底前美元會暴跌？

耶魯大學資深經濟學家、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇再公開唱淡美元。他早前曾預言美元在今後1至2年內會暴跌35%。近日他再發言指美元暴跌會在2021年底前實現，並估計美國受疫情衝擊，經濟陷入雙底衰退的機率超過一半。

愈來愈多人看淡美元

羅奇對美元的看法惹來王Sir等市場人士嘩然、質疑。不過，加入看淡美元陣營的人愈來愈多。美國外匯管理公司A.G. Bisset的首席投資官Ulf Lindahl相信，未來一年美元兌歐元會勁跌逾三成半。此外，美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據也顯示，對冲基金在期貨市場持有的美元沽空盤達到10年來最高水平。

美元捨我其誰？

對於美元的看法，王Sir仍然堅持一貫的四字評語：「捨我其誰」。美匯指數早前最低跌至91.745，之後大幅反彈，上周五最高升至94.74，收市仍高企於94.64水平。

過去半年美元持續下跌，王Sir表示若以今年3月逼近103的高位計算，連同上周的反彈，美元至今跌幅超過8%。不過，如果以去年底的收市水平96.39比較，事實上跌幅只有1.8%。

美元反彈成因多

對於美元這一波突如其來的反彈，王Sir整合了以下8項原因：1)歐元區及日本採取負利率政策多年，至今年仍然持續，美元兌歐元及日圓這兩隻主要貨幣存在息差優勢；2)其他央行可能進一步減息，包括有消息指新西蘭央行及英倫銀行有意減息至負利率，澳洲央行也可能在在年底前再減息；3)相對其他國家央行有機會再放寬貨幣政策，明年將會成為聯邦公開市場委員會(FOMC)投票成員的芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯，竟然一反常態發表鷹派言論，公開稱聯儲局或在通脹平均達到2%前開始加息，讓市場感到意外；4)菅義偉接任日本首相，經濟政策方向未明，投資者暫且先沽售日圓平倉；5)預計美國經濟第三季大幅反彈的報道、分析漸增，普遍預計當季經濟可反彈30%至35%，樂觀預期刺激美元走勢；6)地緣政治風險愈見緊張，除了中美角力全面擴展，還有混亂的中東局勢，以及希臘及土耳其的摩擦升級；7)歐洲疫情反彈，令早前認為歐洲處理疫情較美國出色的投資者失望，逐步由歐元轉倉至美元；8)最後一個原因，也是王Sir認為的最主要原因：挾淡倉。目前正處於9月尾的第三季季結期，投資者受大孖沙一致看淡美元的看法影響，持美元沽盤的數目大增，大戶當然趁勢挾淡倉。

「美國大選金融風雲」視像研討會

大選前 Webinar

日期：2020年10月9日(星期五)

大選後 Webinar

日期：2020年11月24日(星期二)

時間：下午5:00至6:00 (HKT)

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