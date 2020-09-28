富時羅素在上周宣布將在明年10月起分階段將中國政府債券納入其世界政府債券指數（WGBI），金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，債券通作為國際投資者進入內地債市的渠道而深受歡迎，下一步金管局會與內地當局研究，把債券通的交易品種擴展至回購及其他衍生工具，例如利率互換，也會繼續改善目前的外匯對沖安排。當局亦會繼續就債券通南向交易和內地當局保持溝通，將適時推出作為未來工作重點之一。

余偉文表示，富時羅素納入中國政府債券，標誌着內地債券正式納入全球定息產品市場三大主要指數，人民幣資產逐步成為國際主要儲備資產之一，及人民幣國際化向前邁進一大步。內地債券市場對外開放仍有很大潛力，國際資金大量湧入指日可待的事，同時國際投資者參與內地債券市場的機制和配套仍有進步空間。債券通開通至今，不斷落實多項優化措施，現時透過債券通進行交易，體驗比三年前已大有進步。

余偉文表示，市場以內地債券佔三大指數5至10%比例計算，約有2000至3000億美元的資金需投放於內地債券。內地債市納入指數效應立竿見影， 自2019年初到今年8月，境外投資者在內地銀行間債券市場的持有量上升了超過一萬億元人民幣，升幅為62%，當中超過三成半是通過香港的債券通平台買入和持有。指數納入的過程仍在起步階段，所以這股投資熱潮只是開始，加上中國國債的孳息率比歐美大部分地區的國債高出不少，而近年人民幣滙率又基本保持穩定，有較高的回報率和可控的滙率風險，在今天環球低息持續的環境下，對國際投資者來說十分有吸引力。

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