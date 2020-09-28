九龍倉置業（1997）大股東吳光正家族所屬信託作出股份內部安排，將原先在信託內由多間公司分開持股，大部份歸一由一家公司持有。根據該信託內多間公司於9月22日所定安排，包括WF Investment Partners、Lynchpin Ltd、High Fame Investment Ltd，分別在市場外以每股65.119元、32元及32元，各自出售逾7億股、近2.55億股及2.5億股九置，總代價近618.11億元，涉及在九倉股權共39.74%。同日信託內另一公司Big Heritage則在場外以每股平均價51.2382元，購入12.06億股九倉，總代價同樣近618.11億元。

完成交易後，吳光正家族所屬的匯豐信託內的Big Heritage，於九置持股水平由原先的1.18%，提高至40.91%。信託內另一公司在九置的持股，則由9.46%，大降至1.19%。另WF Investment Partners及Lynchpin Ltd則一股不沾。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

證監與保監簽備忘 涵蓋聯合視察和調查等範疇

匯控成交大增2.5倍 佔恒指240點升幅61% 北水連續兩日流入

高銀金融中心成銀主盤 高銀：不回應

行政總裁王瀾來港三年半 今以廣東話介紹「螞蟻銀行」

上市公司商會：首席獨董運作執行有難度

CEO王瀾來港三年半 今以廣東話介紹「螞蟻銀行」

阿里今起辦全球投資者大會 移動月活躍用戶升16%

金管局：次季銀行貸款比率放緩 適時研停企業支援措施

內地三大指數向下 滬深兩市三連跌

眾安銀行：開業至今已錄18萬名客戶

中國平安：對匯控的長期前景仍然充滿信心