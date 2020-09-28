九置大股東吳光正家族信託內部股份重組
文章日期：2020年9月28日 18:01
九龍倉置業（1997）大股東吳光正家族所屬信託作出股份內部安排，將原先在信託內由多間公司分開持股，大部份歸一由一家公司持有。根據該信託內多間公司於9月22日所定安排，包括WF Investment Partners、Lynchpin Ltd、High Fame Investment Ltd，分別在市場外以每股65.119元、32元及32元，各自出售逾7億股、近2.55億股及2.5億股九置，總代價近618.11億元，涉及在九倉股權共39.74%。同日信託內另一公司Big Heritage則在場外以每股平均價51.2382元，購入12.06億股九倉，總代價同樣近618.11億元。
完成交易後，吳光正家族所屬的匯豐信託內的Big Heritage，於九置持股水平由原先的1.18%，提高至40.91%。信託內另一公司在九置的持股，則由9.46%，大降至1.19%。另WF Investment Partners及Lynchpin Ltd則一股不沾。
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