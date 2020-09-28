新浪與New Wave Holdings和New Wave MergersubLimited達成協議，以全現金交易方式收購該母公司及其關聯公司目前尚未持有的所有已發行股份。每股作價43美元，較上日收市溢價7.7%，相當於市值25.9億美元(193.7億港元)。

每股作價亦較New Wave最初提出的「私有化」提議中的每股普通股41美元提高了約5.6%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

證監與保監簽備忘 涵蓋聯合視察和調查等範疇

匯控成交大增2.5倍 佔恒指240點升幅61% 北水連續兩日流入

高銀金融中心成銀主盤 高銀：不回應

行政總裁王瀾來港三年半 今以廣東話介紹「螞蟻銀行」

上市公司商會：首席獨董運作執行有難度

CEO王瀾來港三年半 今以廣東話介紹「螞蟻銀行」

阿里今起辦全球投資者大會 移動月活躍用戶升16%

金管局：次季銀行貸款比率放緩 適時研停企業支援措施

內地三大指數向下 滬深兩市三連跌