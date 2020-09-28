新浪達成私有化協議 溢價7.7% 市值近26億美元
文章日期：2020年9月28日 17:59
新浪與New Wave Holdings和New Wave MergersubLimited達成協議，以全現金交易方式收購該母公司及其關聯公司目前尚未持有的所有已發行股份。每股作價43美元，較上日收市溢價7.7%，相當於市值25.9億美元(193.7億港元)。
每股作價亦較New Wave最初提出的「私有化」提議中的每股普通股41美元提高了約5.6%。
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