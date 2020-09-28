證監會與保監局宣布，隨著直接規管保險中介人的制度的引入，兩家機構已簽訂新的諒解備忘錄。

根據新的諒解備忘錄，涵蓋範疇將包括轉介需關注個案、聯合視察和調查，以及分享與產品及相關實體或要員有關的資訊。兩家機構將更有效履行各自的監管責任。

證監會行政總裁歐達禮（Mr Ashley Alder）表示，「新的諒解備忘錄不但能鞏固兩家機構的聯繫，亦加強了雙方在履行各自的規管職能時的監管合作和成效。同時，這亦將利便證監會與保監局對其有規管關注的實體或金融集團進行監察和監督」。

保監局行政總裁張雲正表示，「新諒解備忘錄的簽訂將深化相互合作及協調，令有限資源用得其所，並且減少工作重疊以紓緩合規負擔。我們對此表示歡迎」。

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