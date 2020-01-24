匯控（0005）出現逾十年最大升幅，重上30元關，推動恒指大升240點收市。匯控今日表現搶鏡，成交亦大幅增加，以股數計較上日大增2.5倍，全日成交金額達45億元，是第二大成交股份。

匯控升9.22%，收報30.8元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻147點。中午，彭博引述平保（2318）指，對匯控有信心，刺激匯控午後升幅擴大至最多10.99%，是2009年4月2日後最大升幅，當日升幅為15.99%。今日高位見31.3元，是9月18日31.4元後最高。

雖然匯控表現搶眼且成交上升，亦貢獻大市點數61%，不過，大市全日成交只有933億元，較上日減少20.04%。而在匯控帶動下，恒指表現亦跑贏國指、科指，國指升80點或0.87%，報9383點。恒生科技指數收報6978點，升0.86%。

藍籌26隻升，22隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）跌3.02%，收報5.13元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.84%，收報77元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

資金流方面，北水南下合計淨流入36.53億元，較上日增加314.23%，連續第2日流入，累計流入45.35億元。南水北上合計淨流出10.79億元人民幣，較上日減少16.49%，連續第6日流出，累計流出257.89億元

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.28元，升9.8%；跌幅最大的是中芯（0981）。

中芯受到美國出口限制傳影響，連跌4日，早段跌幅較多，開市後不久即見低位，曾跌最多7.86%，是9月7日後最大跌幅，當日跌幅為24.9%。低位見17.12元，是5月29日16.44元後最低。不過收市跌幅已大為收窄，收報17.86元，跌3.88%。

恒大汽車（0708）擬在上海科創板上市，集資或超過375億元，刺激股價曾升最多21.28%，是7月13日後最大升幅，當日升幅為30.39%。高位見20.4元，是2020年9月24日20.8元後最高。恒大汽車報20.25元，升20.3%。

連帶恒大（3333）亦大升最多23.37%，是2018年8月7日後最大升幅，當日升幅為27.16%。

今日高見17元，是2020年9月18日17.02元後最高。恒大收報16.62元，升20.6%。

國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮表示，能減成本的都會做，拒回應裁員傳聞，強調不能讓公司倒閉。國泰收報5.38元，升3.06%。

再鼎醫藥（9688）上市，定價為562元，收報610元，升8.5%。

高銀金融（0530）旗下高銀金融中心變成銀主盤，股份收報1.01元，跌1.94%。

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