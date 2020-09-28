高銀金融（0530）旗下高銀金融國際中心今日「被放售」。負責是次放售工作的萊坊執行董事和投資部主管林偉漢表示，今次物業由接管人及經理人推出，屬銀主盤。業內人士指，若以放售價120億元計，料為本港歷史上最大碼銀主盤。高銀接受本報查詢時表示不回應事件。

據了解，今次放售是源於高銀債權人再度出手，其中宣稱提出放售的保國武（Cosimo Borrelli）正是由債權人委託的接管人之一，而高銀一方並不同意出售行動，未知會否再有跟進行動。

萊坊今早發新聞稿，稱獲接管人及經理人「保國武和馬肇明先生」委託放售高銀金融中心全幢，邀請投資者遞交意向書，截止日期為今年11月11日正午12時正。新聞稿提到，高銀金融中心現時出租率約76%，租客包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備等相關行業，預計物業售價逾120億元，即每平方呎價約14,000元。

高銀金融國際中心120億放售 疫下最大宗商廈放售個案

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