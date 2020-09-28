螞蟻銀行香港今日宣布開業，該行行政總裁王瀾（Michael）今於該集團的社交媒體上發布短片，並堅持以「唔鹹唔淡」的廣東話向市民介紹螞蟻銀行。他表示，自己已於香港居住3年半，雖然廣東話的發音不是很準確，但他認為，這樣才可以用誠意融入本地，正如螞蟻銀行一樣，目前剛剛起步，未來會不斷學習與改善。

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他又表示，香港人追求效率，笑指「係茶餐廳由坐低到埋單走」可能僅需10分鐘，坦言自己「剛來（香港）的時侯很不習慣」。不過他認為，香港有很多小微企業對網上銀行服務有一定需求，因此該行期望透過科技服務大眾及小微企業，為他們提供不受時間及地點限制的銀行服務，且繼續聆聽客戶意見與需要。

記者：溫藹紅

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