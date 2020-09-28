近日市場內有聲音醞釀設立首席獨立非執行董事，不過上市公司商會總幹事黃明偉表示，執行上會有難度，原因是按現有法律機制，所有董事均屬平等。另若由獨董或非執董負責與投資者溝通，則恐在業務運作上，不夠上市公司的管理層清楚業務營運詳情，現時的機制，上市公司亦有負責投資者關係的專職人員跟進，和投資者溝通。

黃明偉更指出，涉及上市公司的繼承人計劃，以至風險管控，很多時已經由董事會成立的專責委員會去跟進及處理，非單純獨董或首席獨董可以處理。無論如何，他認為，擔任獨董仍然可為專業人士對社會及經濟提供渠道，作出貢獻。

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