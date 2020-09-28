阿里今起辦全球投資者大會 移動月活躍用戶升16%

阿里巴巴（9988）今日（28日）以線上方式舉行2020年度全球投資者大會，淘寶天貓總裁蔣凡在會上透露，截至今年6月底，集團的中國零售市場年度活躍消費者按年增長10%至7.42億，移動月活躍用戶按年增加15.8%至8.74億，其中70%的新增用戶來自下沉市場(即三線以下城市及農村地區市場)，預計未來2年至3年依然還有很大提升空間。

蔣凡稱，天貓今年次季的實物成交增速達到27%，服飾、快速消費品、消費電子等核心品類增速也領先於整體零售市場。而淘寶的月度交易額更在8月創下過去一年的高峰。

另外，集團在會上公布，淘寶特價版自今年3月上線以來用戶快速增長，截止8月的月活用戶數達到5500萬。

記者：蔡穎霖

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