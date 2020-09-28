金管局副總裁阮國恒出席《香港銀行家峰會》時表示， 截至今年第二季，銀行關注貸款比率按季僅上升8個基點，增速相對今年首季時（上升26個基點）有所放緩；第二季銀行特定分類貸款比率僅上升至0.79%，仍然屬於較低水平。不過他指出，新冠肺炎疫情下經濟環境疲弱，本地銀行業表現雖穩健，但料未來半年至一年仍需面對三大挑戰，包括信貸、營運以及氣候風險。

營運風險方面，他指出，本港銀行除了應用科技或引發部份風險之外，多家銀行作為定價標準的倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）仍有15個月，便將會停止運作，現時本港金融機構使用LIBOR計價的資產錄有4.8萬億元，負債錄有1.6萬億元，以及衍生產品合約錄有34.7萬億元，當中有35%至50%的合約到期日，在LIBOR停用日後，因此他於會上建議銀行盡快進行轉移。

他又指，銀行業已就「還息不還本」等措施批出約6,000億元款項，可能會令有關信貸問題延後，惟他強調有關措施不能永久持續，當局將繼續監察整體資產質素情况，並密切與業界保持溝通。

記者：溫藹紅

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

內地三大指數向下 滬深兩市三連跌

眾安銀行：開業至今已錄18萬名客戶

中國平安：對匯控的長期前景仍然充滿信心

【有片：埋身擊】美匯未能進一步上升 虛擬貨幣低位反彈

【有片：選股王】國內航空股需求全面復蘇 料後市有力再上

恒指半日升170點 匯控撐起大市 單隻貢獻恒指124點

螞蟻銀行香港正式開業推高息存款 2萬以下息2.5厘

平保掃匯控 刺激匯控升幅創逾十年最大