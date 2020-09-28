內地三大指數向下 滬深兩市三連跌
文章日期：2020年9月28日 15:15
內地三大指數表現疲弱，上證及深成指連續第三日下跌。上證綜指高開早段曾最多升18點，其後轉跌最多跌8點，午後表現反覆下跌，全日收報3217點，下跌1點或0.06%，成交額2096億元(人民幣．下同)。
深證成指高開，早段最多升76點後轉跌，最多跌61點，低見12752點，午後一度回升惟繼無力，全日收報12760點，跌53點或0.42%，成交額3305億元。兩市成交額合共5401億元。
創業板指數高開後，全日反覆向下，全日收報2521點，跌19點或0.75%，成交額1595億元。
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