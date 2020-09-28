眾安銀行（ZA Bank）行政總裁許洛聖今出席《香港銀行家峰會》後表示，該行由開業至今約6個月，現已錄得18萬名客戶，高峰時段更每10秒錄得一名新客戶。存款方面，他又指，該行在開業約首100天已錄得24億元存款，當中「ZA活期Go」的活躍用戶人數由開業至今按月錄得雙位數增長。

提及該行推出的10萬元「Free Cash」3個月免息貸款優惠，他指客戶反應踴躍，但鑒於經濟環境等因素或令信貸風險上升，該行借貸亦趨審慎。至於其他產品，他僅透露，該行正與Visa合作推出支付服務，期望可於今年內推出市場，而中小企的銀行服務則冀於明年可以推出。

目前本港8家虛擬銀行中已有6家開業，當中包括今日宣布開業的螞蟻銀行（香港）、眾安銀行、天星銀行（Airstar Bank）、匯立銀行（WeLab Bank）、由中銀（2388）牽頭的Livi，及由渣打（2888）牽頭的Mox。

記者：溫藹紅

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

中國平安：對匯控的長期前景仍然充滿信心

【有片：埋身擊】美匯未能進一步上升 虛擬貨幣低位反彈

【有片：選股王】國內航空股需求全面復蘇 料後市有力再上

恒指半日升170點 匯控撐起大市 單隻貢獻恒指124點

螞蟻銀行香港正式開業推高息存款 2萬以下息2.5厘

平保掃匯控 刺激匯控升幅創逾十年最大

一個月HIBOR連跌4日 見近2個月最長連跌

內地三大指數高開低走 上證半日跌7點