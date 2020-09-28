眾安銀行：開業至今已錄18萬名客戶
文章日期：2020年9月28日 14:41
眾安銀行（ZA Bank）行政總裁許洛聖今出席《香港銀行家峰會》後表示，該行由開業至今約6個月，現已錄得18萬名客戶，高峰時段更每10秒錄得一名新客戶。存款方面，他又指，該行在開業約首100天已錄得24億元存款，當中「ZA活期Go」的活躍用戶人數由開業至今按月錄得雙位數增長。
提及該行推出的10萬元「Free Cash」3個月免息貸款優惠，他指客戶反應踴躍，但鑒於經濟環境等因素或令信貸風險上升，該行借貸亦趨審慎。至於其他產品，他僅透露，該行正與Visa合作推出支付服務，期望可於今年內推出市場，而中小企的銀行服務則冀於明年可以推出。
目前本港8家虛擬銀行中已有6家開業，當中包括今日宣布開業的螞蟻銀行（香港）、眾安銀行、天星銀行（Airstar Bank）、匯立銀行（WeLab Bank）、由中銀（2388）牽頭的Livi，及由渣打（2888）牽頭的Mox。
記者：溫藹紅
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