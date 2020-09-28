再鼎醫藥：現為回港二次上市的好時機
文章日期：2020年9月28日 13:13
再鼎醫藥（9688）今日首日掛牌高開，開市價報613.5元，較招股價高9.5%。公司今日招開記者會，公布公司現況和未來3年的計劃。公司首席財務官曹基哲又表示，今早的股價的表現是一個好的開始。
作為全球運營的生物製藥的再鼎醫藥，公司通過授權引進以及內部研發的產品組合有16種，而當中有9個處於臨床後期開發階段。曹基哲表示，公司未來3年有三個的發展方向，持續批准有關大中華地區的多個治療領域，改革合作伙伴關係和全球擴展，和在關鍵階段產生內部候選人。
曹基哲回應今天股價的表現指，今早的股價的表現是一個好的開始，不會感到意外，更認為業務正進入下一個增長階段，回港第二次上市是合適的時機。再鼎醫藥於2017年在美國的納斯達克上市的生物製藥中概股，而今日在香港集資上市，高位報617.5元，成交金額達4.73億。
他更指，會全面發展有關針對中國高發癌症的產品組合，當中覆蓋女性腫瘤、消化道腫瘤、肺癌、腦部腫瘤和血液瘤。 而有5款產品在全球獲批上市，而當中的2款，包括則樂和愛普盾已在中國獲批上市，指全國覆蓋逾800家醫院。
記者：陳麗歡
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