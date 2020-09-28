中國平安：對匯控的長期前景仍然充滿信心
文章日期：2020年9月28日 13:21
彭博報道，平保（2318）一位發言人通過簡訊表示，公司相信匯控（0005）暫停派息是一個短期問題，一直在匯控就未來恢復派息的可能性進行積極磋商。中國平安對匯控的長期前景仍然充滿信心。
報道引述發言人表示，匯控仍然符合中國平安青睞低估值、高派息股票的投資標準，從估值角度來看，股價下跌只會增加匯控作為長期投資的吸引力。
平保早前增持匯控至8%，彭博作出上述報道後，匯控午後升幅擴大至曾升最多9.93%，是2009年4月14日後最大升幅，當日升幅為10.31%。目前高見31元，是9月18日31.4元後最高。現報30.65元，升8.6%。
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