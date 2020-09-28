【有片：選股王】國內航空股需求全面復蘇 料後市有力再上
文章日期：2020年9月28日 12:30
恒指升170點，收報23406點，成交金額494億元。港股跟隨美股反彈，但暫時只能看作是技術性回升，而今早的主要動力也是來自匯控（0005），借平保（2318）增持至8%的消息，大挾淡倉大升8%。科技股反彈力度較強，小米（1810）、阿里（9988）、美團（3690）、京東（9618）升幅介乎2.2%至2.5%。恒大（3333）強調財政穩健，加上分拆物管業務，恒大汽車（0708）又計劃上科創板，兩隻股份分別升11.9%及14.9%。內房股亦普遍反彈升3%至5%。
美國商務部正式制裁中芯（0981），中芯股價下跌5.8%，但同業華虹半導體（1347）則升3%。
除了科技股和內房股，今早表現較佳的是光伏玻璃和航空股。前者持續強勢，後者則大幅下跌後反彈，南航（1055）及東航（0670）均升約4%。報道指十一黃金周出行人數已回到疫前水平，料將有報復式消費。航空股復蘇之路仍然漫長，也有很多變數，但疫情第二波始終會結束，航空股由高位回調達20%也已消化此利淡。退一步看，中國國內航空需求已全面復蘇，今天是首日反彈，相信仍有力再上。
張兆聰