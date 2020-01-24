受到平保（2318）掃匯控（0005）消息影響，刺激匯控半日大升7.8%，貢獻恒指124點，恒指半日升170點。匯控同時是升幅最大及貢獻恒指升幅最多的藍籌。

恒指今早高開48點，低位升14點，最多曾升186點，恒指半日升170點或0.74%，報23406點，成交金額494億元；國指升50點或0.55%，報9353點。恒生科技指數收報6943點，升0.35%。

藍籌25隻升，22隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）跌3.4%，收報5.11元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.77%，收報77.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。

匯控曾升最多8.51%，是2009年4月14日後最大升幅，當日升幅為10.31%，高位見30.6元，是2020年9月18日31.4元後最高。

多隻藍籌續尋底，中海外（0688）見52周低19.18元，收報19.34元，升0.31%；太古（0019）平52周低36元，收報36.55元，升0.69%；中信股份（0267）見52周低5.6元，收報5.68元，無升跌；中石化（0386）平52周低3.08元，收報3.11元，跌0.96%；交行（3328）平52周低3.66元，收報3.7元，升1.09%。

恒生科技指數成份股19隻升，10隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是恒騰網絡（0136）收報0.275元，升7.84%；跌幅最大的是中芯（0981）。

中芯傳受到美國出口管制，今早開市不久即見半日低位，曾跌最多7.86%，是2020年9月7日後最大跌幅，當日跌幅為24.9%；半日低見17.12元，是2020年5月29日16.44元後最低。

其他個股方面，憂慮債務問題而在上周下跌的恒大（3333），今早股價反彈，曾升最多14.08%，是3月25日後最大升幅，當日升幅為20.82%，半日收報15.42元，升11.9%。而旗下恒大汽車（0708）亦曾升最多15.58%，是7月14日後最大升幅，當日升幅為15.85%，半日收報19.32元，升14.8%。

再鼎醫藥（9688）上市，定價為562元，半日收報607.5元，升8%。

國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮表示，能減成本的都會做，拒回應裁員傳聞，強調不能讓公司倒閉。國泰收報5.44元，升4.21%。

京東（9618）分拆京東健康在港上市，申豁免向股東提供配額。收報289.2元，升2.48%。

高銀金融（0530）盈警，料全年度蝕61億。收報1.02元，跌0.9%。

5G、科技股個別發展，昂納科技（0877）創52周高，見6.47元，收報6.46元，升0.78%；中國鐵塔（0788）見52周低1.3元，收報1.31元，無升跌；中興通訊（0763）見52周低17.3元，收報17.58元，跌0.57%；金山軟件（3888）見52周低20.05元，收報20.25元，跌0.98%。

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