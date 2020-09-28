即將中、港上市的螞蟻集團旗下螞蟻銀行香港宣布，今日起正式開業提供銀行服務。市民由即日起，可以下載該行的手機應用程式，僅憑香港永久居民身份證，最快需時3分鐘便可成功開戶，並可即時體驗每周7天、24小時的銀行服務，包括本地轉賬以及年利率高達2.5厘的「存款寶」活期儲蓄存款。

「存款寶」活期儲蓄存款年利率，包括是2萬元或以下約2.5厘，2萬元以上至50萬元約1厘。

螞蟻銀行香港短期內將與本地電子錢包AlipayHK合作，逾200萬AlipayHK用戶可在服務推出後，直接透過電子錢包內的螞蟻銀行香港小程式遙距開設該行的賬戶，將個人銀行服務全方位融入日常生活，希望透過是次合作，在本港推動普惠金融服務。

除與本地錢包AlipayHK的合作計劃，螞蟻銀行香港還將利用科技創新的自身優勢服務本港中小企業。該行研究不同方案，希望以阿里巴巴（9988）經濟體內的電商作為第一階段中小企用戶試點，並積極研發包括數字化貿易融資在內的服務等。

阿里巴巴現報264元，升2.33%。

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