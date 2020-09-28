內地三大指數高開低走。上證綜指曾高見3238點，最多升18點，其後升幅收窄，半日收市前倒跌，半日收報3212點，跌7點或0.22%，成交額1278億元(人民幣．下同)。

深證成指甫開後，曾高見12890點，最多升76點，惟後繼無力，表現反覆向下，並以接近半日低位收市，收報12759點，跌54或0.43%，成交額2083億元。兩市成交額合共3361億元。

創業板指數先升後跌，半日收報2519點，跌20點或0.81%，成交額1017億元。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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