內地三大指數高開低走 上證半日跌7點
文章日期：2020年9月28日 11:47
內地三大指數高開低走。上證綜指曾高見3238點，最多升18點，其後升幅收窄，半日收市前倒跌，半日收報3212點，跌7點或0.22%，成交額1278億元(人民幣．下同)。
深證成指甫開後，曾高見12890點，最多升76點，惟後繼無力，表現反覆向下，並以接近半日低位收市，收報12759點，跌54或0.43%，成交額2083億元。兩市成交額合共3361億元。
創業板指數先升後跌，半日收報2519點，跌20點或0.81%，成交額1017億元。
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