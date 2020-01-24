與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌2.04點子至0.47643%，是9月18日後最低，當日報0.46816%。對上一次連跌4日是2020年7月15日，當日拆息報0.3297%。

港元現報7.7501元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.7503元，亦曾升值最多3點子，報7.7497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.15點子至0.04941%；1星期HIBOR跌4.63點子至0.24881%；2星期HIBOR跌0.49點子至0.37429%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.91點子至0.61964%；6個月期HIBOR升0.21點子至0.74738%；12個月期HIBOR升0.25點子至0.92405%。

美元指數現報94.496貶值0.146或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.14613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.3303%，連續4日收窄，利差是2020年9月18日後最低，當日差距為0.3124%

對上一次連續4日收窄，是2020年8月10日，當日利差報0.073%。

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日期：2020年9月30日(星期三)

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