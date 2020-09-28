備受疫情打擊的國泰（0293）早前宣布與國泰港龍都不會參加第二輪保就業計劃，市場估計將是大裁員序幕。國泰行政總裁鄧健榮上周五與傳媒見面時表明不會評論是否裁員，但亦強調不會剔除任何選項。他也直言國泰今年以來已採取不同節流措施，可以減成本的方法「能做都會做」，因為長期資金淨流出的話，公司會有倒閉危機。

明報記者 陳子凌

今次是鄧健榮去年8月接任行政總裁後首度與媒體直接見面，正值近期一片流言蜚語，先後傳出國泰要裁減6800人或縮40%人手等等，鄧健榮開宗明義表示，就裁員問題「不會回應坊間消息、不會剔除任何選項」。

國泰之前已表示，將於第四季就未來營運規模和模式公布重組計劃，加上本月中旬國泰及國泰港龍決定不會申請第二輪保就業計劃，令市場估計是為裁員鋪路。鄧健榮解釋，在研究是否申請的過程中，要考慮集團長遠利益、疫情因素，以及不同附屬公司情况，而香港快運、華民航空、國泰航空服務、機場地勤服務及國泰航空飲食服務等仍會申請保就業援助。

國泰及國泰港龍在第一輪保就業中獲得5.27億元補貼，涉及「保就業」員工約2.03萬人；至於快運等則領取共1.64億元補貼，承諾員工總數6040人。

員工成本佔總營運開支24%

鄧健榮直言，國泰去年已面對社會運動影響，再加上疫情，比起其他同業是雙重打擊，最近兩個月運力亦只恢復到8%至9%，「載客量由正常的每日10萬人，跌至現時1500人」，每月燒錢15億至20億元。雖然國泰已採取多項節流措施（見表），四大主要成本燃油、飛機、維修及員工當中，其他3項可減的都已削減，變得令員工成本相對突出。據國泰上半年業績，期內因減少逾九成運力，燃油成本大減，員工開支成為最主要成本，佔總營運開支的24%。

鄧健榮表示能做都會做，公司處於被動位置，復蘇要看能否推行過境快速測試、旅遊氣泡、疫苗的普及和成效，這些都非國泰可以左右。就算能夠復飛，初期航班或「飛一班蝕一班」，直到市場漸漸恢復。

鄧健榮感嘆，其實「好想做很多事」，亦深明「一定要做些什麼」，否則只會「坐食山崩」，一門心思都放在既不能令公司有倒閉風險，可以繼續營運及保住香港航運樞紐地位，也能「保住最多職位」。他亦強調，感謝所有員工在困難期間的努力與專業，去維持公司客貨運運作。國泰將會於第四季就未來營運規模和模式提出建議，鄧健榮表示大方向在三方面，一是為乘客提供物有所值而又具競爭力的服務；二是要可以提高成本效益；三是在旅遊市場萎縮的大環境下改善航點網絡，調整運力。

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