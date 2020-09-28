恒指今早高開48點或0.21%，報23284點，成交金額14億元；國指今早高開43點或0.47%，報9345點。恒生科技指數開市報6921點，升0.04%。

藍籌24隻升，17隻下跌，9隻無升跌。小米（1810）升1.93%，報20.1元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌1.52%，報110.5元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升1.55%，報262元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；友邦（1299）跌0.45%，報77.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

再鼎醫藥（9688）上市，定價為562元，開市報613.5元。

國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮接受《南華早報》採訪時表示，作為重組的一部分，國泰航空將很快採取行動推動業務合理化，非核心業務是其首要目標之一。鄧健榮拒絕透露正在評估哪些非核心業務以及是否會將它們出售。開市報5.2元，跌0.38%。

京東（9618）分拆京東健康在港上市，申豁免向股東提供配額。開市報286.6元，升1.56%。

恒大（3333）「回A殼股」深深房：重組需進一步溝通。恒大開市報14.2元，升3.05%。

美商務部要求供貨中芯前提交申請，中芯（0981）表示，未收到旗下產品出口管制通知。中芯國際開市報17.16元，跌7.64%，是2020年5月29日16.44元後最低。

高銀金融（0530）盈警，料全年度蝕61億。開市報1.03元，無升跌。

平保（2318）3億元掃匯控（0005）每股均價28.3元成匯控大股東。中國平安開市報80.45元，升0.12%；匯控開市報28.35元，升0.53%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

寶尊電商IPO 82.9元定價 超購2.6倍

港股ADR升44點 國泰擬重組推動業務合理化 拒評是否出售

中通快遞IPO 218元定價 超購5倍