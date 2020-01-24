美股上周五反彈，港股ADR升44點或0.19%，報23280點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.53%，折合報506.17元；匯控（0005）跌0.46%，折合報28.07元；建行（0939）跌0.27%，折合報5.01元。

美期現升0.27%至0.37%，日股現升0.62%，韓股現升0.84%，澳股現跌0.09%。

今日焦點股份可留意：

再鼎醫藥（9688）上市，定價為562元。

國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮表示，作為重組的一部分，國泰航空將很快採取行動推動業務合理化，非核心業務是其首要目標之一。鄧健榮拒絕透露正在評估哪些非核心業務以及是否會將它們出售。

京東（9618）分拆京東健康在港上市，申豁免向股東提供配額。

恒大（3333）「回A殼股」深深房表示，重組需進一步溝通。留意恒大。

美商務部要求供貨中芯前提交申請，中芯（0981）表示，未收到旗下產品出口管制通知。留意中芯。

高銀金融（0530）盈警，料全年度蝕61億。

平保（2318）3億元掃匯控（0005），每股均價28.3元，成匯控大股東。

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