港股上周沽盤再現，新舊經濟行業受壓，儘管恒指以至一些重磅舊經濟股走勢疲弱，但已累積一定跌幅，隨時有超賣反彈；近半年熱炒的行業大多回落至支持位，也有利反彈，反彈是時間問題，真正問題是反彈後會否破底而下，那反彈將是減磅機會，而非入市時機。

恒指經過兩周喘定後上周跌幅擴大，上周五曾經低見23124點，收報23235點，全周跌1219點或4.99%，錄得3月中以來最大跌幅。大市日均成交1107億元，低於60天平均超過兩成，大跌至現水平，資金撈底意欲仍然不大。

恒指向下尋底，會跌至那一水平見底難料，但相信5月低位約22500至22800點會有支持。事實上，近一個月恒指已累跌9%，藍籌股如匯控（0005）更跌近兩成，中海油（0883）、中移（0941）、工行（1398）跌一兩成，走勢極為超賣，隨時反彈，即使如此，反彈後或再尋底，築底需時，不宜博反彈。另一令人擔心的現象，是港交所（0388）轉弱，並在高位逐漸形成圓頂，短線於335元料有承接，但回升未能收復50天線，弱勢不變。

此外，周期或舊經濟股上周捱沽，據《明報》港股數據庫追蹤的30個行業，航空及相關、金屬及礦石跌超過一成，基建及建材跌逾8%。科技器材、軟件服務上周跌約7%，環保及新能源、醫藥保健跌近6%；教育、食物飲品跌約4%。統計部分成交較活躍的物管股，上周平均跌逾8%。

近半年軟件服務行業最強

再把數據庫追蹤行業加上物管組成各均權行業指數，以進一步觀察走勢，基礎日設為3月6日，即3月9日恒指向下突破前一日，約半年時間，基本值100。近半年軟件服務指數曾經升至207，即最多累升逾倍，表現最強；其次汽車及相關曾最多升六成半，食物飲品、教育升逾四成，物管、工業、醫藥保健、家品及零售升逾三成。以上周五計，物管指數由高位回落近兩成，相比最多累積升幅相若的工業、醫藥保健、家品及零售回落7%至一成，沽壓明顯；同時物管跌穿7、9月低位，呈現向下突破。

除了汽車及相關指數，其他近半年內表現最強行業指數，3月以來上升趨勢被破壞，但調整守於7月低位，有機會築起平台整固。汽車股指數18日創新高回落，但保持3月以來上升趨勢；行業股份表現參差，近半年來雅迪（1585）最多升逾4倍，廣汽（2238）最多只能收復失地持平，要慎選。交投活躍的車股比亞迪股份（1211），在高位回落至10天線已見支持，走勢較佳；汽車4S代理股美東（1268）回調至20天線，保持升勢。

近半年內最強的軟件服務，雖然高位回落逾一成，但守住7月以來平台之上，未轉差；行業股份表現同樣參差，如微盟（2013）、美團（3690）最多升1.7倍以上，同程藝龍（0780）、新東方在綫（1797）最多升兩成半多。升幅龐大的微盟已由高位回落三成，美團回落約一成半，兩者皆為行業最強，可視作首選。目前對於後市看法不太淡，主要是強勢行業大多與恒生科技指數一樣在高位整固，並未出現向下突破轉弱。一旦科技指數或港交所跌穿7月低位，則要提防並非調整，而是大跌浪展開。

[劉思明 數據尋寶]