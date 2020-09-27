京東集團（9618）宣布，擬以全球發售方式，分拆旗下子公司京東健康於香港獨立上市，並已向港交所（0388）提交分拆建議，而港交所亦已確認，可進行擬議分拆。集團表示，受京東第一上市市場納斯達克條例限制，擬向港交所申請豁免，不會向現有股東派發京東健康上市保證配額

集團指，建議擬議分拆將以京東健康股份全球發售的方式進行，而分拆完成後，公司將保留京東健康不少於50%的股權，而京東健康將仍為集團子公司。

集團更提及，預期京東健康集團的業務會快速擴展，指擬議分拆會促進京東健康的增長。京東健康於2018年11月30日在開曼群島註冊成立，而京東集團現持有京東健康已發行股本總額的約81.04%。

根據上市條例，香港上市公司在分拆業務上市時，須恰當考慮現有股東的權益，為他們提供所分拆實體股份的保證配額，形式包括以實物分派所分拆上市公司的現有股份，或是容許股東優先認購所分拆上市公司的現有或新發行股份。惟京東表示，已向港交所申請豁免向現有股東提供保證配額，原因包括公司在港只屬第二上市、股東大多身處海外，以及預期一旦提出實物分派或優先認購，可能會被美國證交會（SEC）提交註冊聲明等。