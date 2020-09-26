美國科技股周五擴大反彈力度，納指收市報10913點，上升2.26%，為連續第二日上升，全周累計上升1.1%，結束連續三周下跌。美股受科技股帶動，道指上升1.34%，至27173點，標普500指數上升1.6%，報3298點，惟全周仍有1.75%和0.63%跌幅，連續第四周下跌，為2019年8月以來最長的一周連跌。

標普科股指數上升2.4%，為表現最佳行業。科技巨企強力反彈，Nvidia升4.26%，蘋果上升3.75%、亞馬遜升2.49%。較小型的科技股升幅更強，數據分析平台Alteryx升5.03%，數碼化廣告購買平台Trade Desk升4.41%，流動支付處理公司Square升3.55%。

紐約OANDA高級市場分析師Edward Moya，認為科技股長遠仍是投資者的選擇，當科技股巨頭回調，投資者會希望逢低買入。他認為明年股市將會大幅上漲，仍然是由科技股在升動。

恒指夜期收報23150點，下跌0.01%，低水85點。ADR恒指比例指數報23225點，下跌0.05%。 匯控（0005）ADR折合報28.06港元，比本港低收0.49%，騰訊（0700）ADR折合報506.28港元，比本港高收0.55%，中國石油（0857）ADR折合報30.35港元，比本港高收0.99%。