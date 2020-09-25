華住：成立特別委員會 調查Bonitas指控
文章日期：2020年9月25日 22:02
華住集團（1179）於第二上市當日遭沽空機構狙擊，公司今晚再公布，指已成立特別委員會，將就沽空機構Bonitas Research發出的指控調查。華住強調，儘管公司認為報告沒有依據、包含許多未經證實的陳述以及誤導性結論，但依然決定成立特別委員會，以向公司股東提供透明度。
根據公告及公司資料，特別委員會由3名委員組成，包括審核委員會主席尚健、首席財務官趙汝泉、公司秘書兼總法律顧問榮躍武，委員會主席則由尚健擔任。公司續指，委員會亦獲授權可聘任外部法律、會計及其他顧問。美國佳利律師事務所（ Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP）已獲聘為委員會的獨立外部法律顧問。
綜合港交所披露，尚健曾任職多間基金的管理職務，於2014年起擔任華住獨董。華住披露則顯示，趙汝泉由2015年加入華住，此前曾任職多間公司財務總監；榮躍武於2011年加入華住，此前則曾擔任律師、法律總監等職位。
華住指出，將於內部調查完成後適時發布調查結果。公司續指，將向港交所提交初步意見，以指出沽空報告的主要錯誤，公司將應港交所要求，適時發布描述主要錯誤的澄清公告。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道