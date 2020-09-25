再鼎醫藥暗盤升2% 兌美股開市價暫有3%折讓

第二上市兼未賺錢生科股再鼎醫藥（9688）將於下周一（28日）掛牌，今日於暗盤微升2%。再鼎醫藥早前公布，定價每股562元，於耀才暗盤，該股收盤升2.5%，收報576元，成交1926萬元。每手50股，每手帳面賺700元。

於富途暗盤，再鼎醫藥升幅更窄，收市報568.5元，升1.2%。盤中成交3764萬元。每手帳面賺325元。

再鼎醫藥今夜美股開市報76.6美元，微跌0.67%。港股暗盤價兌美股現價暫有3%折讓。散戶認購反應較冷淡，公司今晨公布，公開發售僅錄得超購2.43倍，國際配售超購5.9倍。一手中籤率50%，3手便可穩中一手。

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