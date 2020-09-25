平保3億元掃匯控 每股均價28.3元成匯控大股東
文章日期：2020年9月25日 19:38
匯豐控股（0005）近日受市傳被中國首批列入「不可靠實體清單」，以及被容許客戶作洗錢交易的報道打擊，股價曾跌穿2009年金融海嘯時的供股價28元。不過主要股東中國平安（2318）周三乘機入場撈貨，港交所資料披露，平安資管平均以每股28.2859元，買入1080萬股，涉資3.05億元。
交易完成後，平保於匯控的持股量由7.95%升至8%，已成為最大股東，高過第二大股東貝萊德持股7.14%。對上一次平保申報持股為2018年11月，當時持有7.01%。
平保聯席首席執行官兼首席財務官姚波今年8月表示，匯控為平保長期投資的項目之一，匯控取消去年度派息，預計將令平保全年少收數十億元人民幣股息收入，惟以集團去年度總投資收益約2000億元計算，影響不算太大。該行在積極與匯控管理層溝通，期望盡快恢復派息。
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