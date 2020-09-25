台灣傳媒DIGITIMES報道，晶圓代工生產商台積電近日已定立3納米量產目標，預計2022年下半年單月產能躍升至5.5萬片，2023年單月產能更會升至10萬片，首批生產晶圓將由蘋果公司包下，而第二、第三批客戶也已入列。

報道指有市場人士表示，儘管台積電確定失去華為大單，仍有其他客戶爭相下單填補產能缺口，近期已上調7納米與5納米月產能，以應付客戶強勁需求。目前，7納米已提前達到每月13萬片產能，年底約將再增至14萬片；而第2季量產的5納米目前由每月5萬片逐步提升，近日已上調至10.5萬片，較原定2021年上半年的8萬至9萬片多。

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