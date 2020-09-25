就今日有港媒報道香港航空將推出計劃鼓勵員工暫轉為兼職，港航回應，公司致力於保障大部份員工的工作，為應對今年11月至明年2月空中服務員的過剩情況，因此推出臨時兼職計劃，安排空中服務員在這段期間執勤兩個月及休班兩個月。

參加計劃的空中服務員，期間基本收入和固定津貼將減少30%，而非固定津貼則不會受到影響，他們經公司批准後，亦可尋找外面的工作機會。

港航表示，會繼續把安全放在首位，且確保在此期間有足夠的空中服務員執勤。公司亦會密切關注情況，並因應狀況調整或取消此兼職計劃。

據早前媒體引述港航向員工發出的內部信表示，會將參與員工將分為兩組，一組於今年11月及12月工作，另一組於明年1月及2月工作，非工作期間可找其他兼職，但須向公司申報，預計受影響人數約1200人。港航指希望透過計劃減少未來4個月的總薪金成本，並維持機組人員就業。

港航早前已申請第二期保就業計劃，而第一期計劃已獲補貼7712萬元，承諾受薪僱員人數2940人。

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