《南華早報》今日引述消息人士稱，金融科技「獨角獸」螞蟻集團本次「A+H」兩地上市中的科創板招股，將引入全國社保基金作為基石投資者。報道引述多名消息人士稱，螞蟻傾向引入在早期就已支持公司、且未有主動干預管理計劃的長期投資者。

早前彭博社則報道，螞蟻因對市場需求具有信心，香港公開招股部分不擬引入基石投資者。根據螞蟻本周二（22日）上載的A股招股書，科創板IPO的戰略配售部分將引入8間上市開放型基金（LOF）認購，其中易方達、匯添富、華夏、中歐、鵬華5隻基金，將僅以支付寶渠道發售。

招股書顯示，於螞蟻上市前，全國社保基金持股約2.93%，不計認購新股，螞蟻上市後股份將攤薄至2.32%。全國社保基金理事會於2015年A輪融資中投資螞蟻，現時依然為第三大股東，僅次於君瀚、君澳兩家有限合伙，以及阿里巴巴（9988）。

《南早》報道，社保基金前副理事長王忠民曾在一次論壇中指出，「投資螞蟻集團是全國社保最成功的投資之一」。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

內媒：曠視科技正尋求科創板、香港兩地上市

Z/Yen：全球金融中心排名 港回升至第五

長江電力於倫交所掛牌 第3隻滬倫通下掛牌GDR

上市前加推科技產品 螞蟻集團推跨國貿易區塊鏈平台

【有片：投資非常道】李聲揚 : 恒大未屆爆煲 但不宜撈底

華為東莞實驗室據報起火 暫無人員傷亡

上海商業銀行中期盈利跌近兩成

恒指兩連跌 全周跌逾1200點 恒大挫近一成 長實連瀉八日