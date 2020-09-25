螞蟻據報擬引入社保基金作為科創板招股基石投資者
文章日期：2020年9月25日 18:41
《南華早報》今日引述消息人士稱，金融科技「獨角獸」螞蟻集團本次「A+H」兩地上市中的科創板招股，將引入全國社保基金作為基石投資者。報道引述多名消息人士稱，螞蟻傾向引入在早期就已支持公司、且未有主動干預管理計劃的長期投資者。
早前彭博社則報道，螞蟻因對市場需求具有信心，香港公開招股部分不擬引入基石投資者。根據螞蟻本周二（22日）上載的A股招股書，科創板IPO的戰略配售部分將引入8間上市開放型基金（LOF）認購，其中易方達、匯添富、華夏、中歐、鵬華5隻基金，將僅以支付寶渠道發售。
招股書顯示，於螞蟻上市前，全國社保基金持股約2.93%，不計認購新股，螞蟻上市後股份將攤薄至2.32%。全國社保基金理事會於2015年A輪融資中投資螞蟻，現時依然為第三大股東，僅次於君瀚、君澳兩家有限合伙，以及阿里巴巴（9988）。
《南早》報道，社保基金前副理事長王忠民曾在一次論壇中指出，「投資螞蟻集團是全國社保最成功的投資之一」。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道