內媒《界面新聞》今日引述消息人士報道，內地「獨角獸」曠視科技（Megvii）正尋求在科創板及香港兩地進行IPO。報道引述消息人士稱，有機會年底上市，現時「上市計劃已有實際進展」。報道指，曠視科技對此未有置評。

翻查資料，曠視去年3月傳出來港上市，最多集資78億港元，同年8月正式遞表。去年下半年，中美局勢升溫，美國將曠視列入「實體清單」，並指控其有份幫助內地政府打壓維吾爾族穆斯林。之後曠視上市之路急轉直下，於年底傳出未能通過港交所的上市聆訊。

《界面》報道續指，今年7月曠視科技首席執行官印奇曾對該報章表示，遭列入「實體清單」後，曠視對部分芯片及模塊的供應鏈進行調整，運轉已恢復正常。報道又指，印奇當時稱，希望上市後公司股價能夠穩定，因此要選擇合適的時間窗口進行上市。

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