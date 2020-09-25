由英國智庫機構Z/Yen及中國（深圳）綜合開發研究院編纂的「全球金融中心指數（簡稱GFCI）」公布今年9月統計結果，紐約及倫敦繼續排名第一及第二，上海較去年上升一級至第三位；香港則回升一級排第五，新加坡跌至第六。對上一次結果比較，排名前八位城市保持不變，惟深圳和蘇黎世打進前十名，取代洛杉磯和日內瓦。

全球金融中心指數透過網上問卷，訪問共8549名專業人士，收集超過5.45萬份評估，從政治穩定、監管環境、熟練工作人員可獲得性、生活質量、基礎設施、資本可獲得性、市場流動性、聲譽和文化多樣性等多個方面對這些城市進行評估。

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經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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