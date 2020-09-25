Z/Yen：全球金融中心排名 港回升至第五
文章日期：2020年9月25日 18:11
由英國智庫機構Z/Yen及中國（深圳）綜合開發研究院編纂的「全球金融中心指數（簡稱GFCI）」公布今年9月統計結果，紐約及倫敦繼續排名第一及第二，上海較去年上升一級至第三位；香港則回升一級排第五，新加坡跌至第六。對上一次結果比較，排名前八位城市保持不變，惟深圳和蘇黎世打進前十名，取代洛杉磯和日內瓦。
全球金融中心指數透過網上問卷，訪問共8549名專業人士，收集超過5.45萬份評估，從政治穩定、監管環境、熟練工作人員可獲得性、生活質量、基礎設施、資本可獲得性、市場流動性、聲譽和文化多樣性等多個方面對這些城市進行評估。
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