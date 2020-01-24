倫交所今日宣布，透過滬倫通機制，內地大型水電企業長江電力的海外存託憑證（GDR）今日在該所掛牌，本次上市共集資18.3億美元（約為142.7億元）。翻查資料，長電是繼後華泰證券（6686）、中國太保（2610），第三隻在滬倫通機制下，於英國發行GDR的上交所A股。

根據公告，若長江電力授出的690萬股超額配股權全數行使，集資額將上升至20.1億美元（約為156.8億元），佔公司股本的3.5%。資料顯示，按裝機容量計，長江電力為全球最大的水電公司；按市值計，為內地最大電力公司。長江電力亦將為首個獲得倫交所承認「綠色經濟標誌」（Green Economy Mark）的內地公司。

長江電力董事長雷鳴山表示，本次發行GDR，不僅有利於公司拓展海外業務、優化資本結構，亦有助於公司獲得海外股權融資，與國際市場接軌。他表示，相信長江電力掛牌，可豐富滬倫通的證券投資組合。

倫交所代理首席執行官Denzil Jenkins表示，長江電力作為全球水電行業的領頭企業，來倫上市為滬倫通的里程碑。他表示，本次上市不僅顯示出內地企業在倫敦市場融資的重大機遇，亦顯示了倫敦作為可持續金融中心的地位。

記者：馬迪帆

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