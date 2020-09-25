螞蟻集團(前名「螞蟻金服」)推出用於跨國貿易結算的區塊鏈平台，在中、港上市前加速推出科技產品。

螞蟻集團新推出平台「Trusple」，即「trust made simple(讓信任更簡單)」，是基於該公司區塊鏈技術「螞蟻鏈(Antchain)」所構建。

買賣雙方可將交易訂單上載到平台，該平台會自動生成包含物流等訊息的智能合約。螞蟻集團表示，合約生成後買賣雙方的銀行可以使用「螞蟻鏈」處理付款業務。

螞蟻集團計劃下月同時在香港及上海科創板同步上市，可能創下全球最大IPO紀錄，超越沙特阿美去年12月IPO規模294億美元(約2293億港元)的紀錄。

路透早前報導，市場估算在螞蟻集團估值逾2500億美元(約1.95萬億港元)的基礎上，尋求在滬港IPO集資約350億美(約2730億港元)。

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