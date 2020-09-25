18:01PM更新：

東莞市委宣傳部指，起火建築與實驗室無關，正在裝修和建設中，沒有投入使用。

17:26PM

《央視》引述廣東東莞消防部門消息報道，華為位於東莞市松山湖阿里山路的實驗室起火。據內地媒體報道，該實驗室為材料實驗室，起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉，暫無人員傷亡。東莞市委宣傳部相關負責人表示，稍後會有正式回應。

據內媒報道，華為的研發等部門於2018年7月搬遷至東莞松山湖基地，約2700名員工從深圳到松山湖上班。該基地佔地1900畝，總建築面積約126.7萬平方米，總投資100億元人民幣。

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