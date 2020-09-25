上海商業銀行公布2020年中期業績，稅後溢利按年跌18.1%至12.79億元，主要因為一項策略性投資的股息收入將延至下半年入帳。可歸屬於該行股東的全面收益總額為8.31億港元，按年急跌59.1%，主要因為淨利息收入和淨服務費及佣金收入按年減少。

另外，該行根據宏觀經濟情景預測，增加預期信貸減值損失69%至9360萬元，表示今年餘下時間業務增長會採取更審慎做法，密切監察信貸質素，支持中小企及工商客戶渡過難關。

按年比較，該行淨利息收入跌6.6%至18.04億元，淨息差於收窄至1.73%。貸款總額增長0.7%至998.51億元，客戶存款總額增長0.9%至1739.62億元，貸存比率較2019年同期跌2個百分點至57%。

截至2020年6月底，該行的總資產達2237.05億元，較去年同期增加0.5%。平均資產回報率及平均股東資金回報率分別為1.1%和8.4%。成本與收入比率由2019年中期的29.9%改善至31.9%。該行的資本充足比率19.5%，升40個基點；而流動性維持比率為57%，按年上升5.7個百分點。

記者：蔡穎霖

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

恒指兩連跌 全周跌逾1200點 恒大挫近一成 長實連瀉八日

摩通：市場對恒大傳聞反應過度 預計戰略投資者同意延長債務期限

羅兵咸：上半年內地TMT行業私募融資額跌至三年新低

滬指二連跌 全周累挫3.5%

匯豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管

【有片：埋身擊】道指標指期貨低位反彈 後市料反覆靠穩

澄清謠言未救股價 恒大午後曾急插11%

美財長梅努欽：無法動用未使用抗疫貸款權限避免航空業裁員