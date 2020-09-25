港股午後一度向下，日中最多跌186點，低見23124點，創近4個月新低，尾市跌幅收窄，收市跌75點或0.32%，報23235點，連跌2個交易日，成交金額1167億元，較上日減少0.37%；國指跌68點或0.73%，報9302點。恒生科技指數收報6918點，跌1.92%。

過去一周，恒指累跌4.98%或1219點，當中以小米（1810）表現最差，累跌10.57%；蒙牛（2319）表現最好，全周升2.13%。

匯控（0005）續於28元水平徘徊，埋單跌1.4%，收報28.2元，連跌2日，拖低恒指22點；其次為阿里巴巴（9988），跌1.3%，報264.4元，拖跌大市13點。

科技股普遍向下，騰訊（0700）收報503.5元，跌0.3%；美團（3690）收報232元，跌2.77%；小米（1810）收報19.72元，跌0.6%。

受財困傳聞影響，恒大（3333）大幅受壓，即市一度跌14.59%，低見13元，收報13.78元，跌9.46%。同系恒大汽車（0708）曾大跌兩成，低見15.3元，收報16.82元，跌12.76%。

港股午後有細價股暴跌。偉源控股（1343）日中股價表現兩極，早市曾升1.9%至4.09元，創上市新高，惟午後股價暴跌破底，曾跌94.74%，低見0.211元，收報0.236元，跌94.15%。

新股明源雲（0909）首掛，收報30.7元，較招股價16.5元，收升86%。

李嘉誠基金會早前再度增持長實（1113），分別於9月18日、21至23日，買入共140萬股長實，涉資約5496萬元，惟長實股價未見反彈，已連跌8日，收報38.2元，跌0.52%。長和（0001）回升，收報46.55元，升0.43%；終止四連跌。

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