惠康今起推「日日有低價」計劃 涵蓋逾300件產品 承諾維持半年

惠康超級市場早期按「保就業」計劃要求，啟動「點點心意」回饋社會計劃，由今天（25日）起推出「日日有低價」計劃，將超過 300件產品鎖定於優惠價格，並承諾至少維持6個月或以上，以保障顧客免受價格波動影響。

公司指，惠康分店內會貼上「日日有低價」售價標籤，協助客人識別，內員工亦會提供協助。首批產品包括白米、糧油食品、蔬果、冰鮮豬肉及魚柳、雞蛋、衛生紙品和寵物食品等。

記者：蔡穎霖

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