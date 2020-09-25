金發局今日宣布啟動「金融服務業創職位計劃」（ FIRST）。通告顯示，該計劃資金來源於港府抗疫基金，旨在專為幫助本地金融服務業創造就業機會。金發局指出，「FIRST」由財庫局委託進行，估計可為行業提供1500個全職工作職位。

根據計劃，每間合資格企業可就每個合資格的新職位，獲取每月1萬港元的薪金資助，為期1年。特區政府共計為支付「FIRST」計劃的薪金補貼預留1.8億元。計劃將於9月30日起接受申請。

合資格企業包括金管局認可的持牌人；獲證監會發牌的持牌公司；獲保監局授權的保險公司、保險中介公司；獲積金局核准的受託人；以及已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所及執業法團 。

獲「FIRST」資助新職位的應聘者必須為特區永久居民，且應獲聘至少1年。通告指出，所有補貼須用於支付新職位的薪金，並且須符合計劃相關規定。計劃由金發局負責執行、管理網上申請系統、審批申請及發放補貼。

財庫局局長許正宇表示 ，金融服務業佔香港總就業人數6.8%，受疫情衝擊，見到金融業在人才招聘方面變得更為審慎；為促進行業穩定， 政府與金發局攜手推出「FIRST」，協助金融業挽留人才。

記者：馬迪帆

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