星展銀行發表2020年下半年香港房地產業展望，該行香港房地產業分析師丘卓文指，在經濟下行壓力下，住宅樓市表現定會較差，但疫情下未見有大量業主割價放盤，股市跌幅有限，「已經比預期理想」，認為香港住宅市場的剛性需求強勁，撐起樓價走勢保持穩定。惟豪宅市場則受封關影響，扣起一群內地買家的消費力，表現不及中小型住宅。

丘卓文稱，目前影響樓市的因素好壞參半，疫情下推出的一手新盤銷情理想，加上低息環境持續，料未來9個月的樓價將保持平穩。惟近日金融市場因歐美疫情波動，樓價升幅將受限。另外，他又指，目前本地發展商負債水平約10%至20%，為合適水平，沒有出現財務問題。

寫字樓市場方面，丘卓文認為中環表現繼續跑輸大市。該區寫字樓空缺率在今年8月升至6%，惟丘卓文認為仍未見頂，未來3個月將維持升軌，預計今年底會升至7%或以上。同時，中環的寫字樓租金在今年上半年急挫近兩成，料下半年跌幅會放慢，全年租金料跌25%至30%。對於疫情下產生的「在家工作」新常態，丘卓文料將成為中長線趨勢，但指出中資及本地公司難以實行辦公桌輪用制（Hot Desking），認為在家工作跟寫字樓空缺率上升沒有直接關係。

記者：蔡穎霖

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

摩通：市場對恒大傳聞反應過度 預計戰略投資者同意延長債務期限

羅兵咸：上半年內地TMT行業私募融資額跌至三年新低

滬指二連跌 全周累挫3.5%

匯豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管

【有片：埋身擊】道指標指期貨低位反彈 後市料反覆靠穩

澄清謠言未救股價 恒大午後曾急插11%

美財長梅努欽：無法動用未使用抗疫貸款權限避免航空業裁員

豐盛服務午後曾升3% 全年多賺0.7%